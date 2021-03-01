كشف عبد الحميد حسن نجم الأهلي السابق عن رأيه في أداء الفريق خلال الفترة الماضية، مشددا أن هناك بعض اللاعبين يعانون من ضغوط شديدة وهو ما يؤثر على الأداء.
وأضاف نجم الأهلي السابق في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن حسين الشحات نجم الأهلي يمتلك مهارات وإمكانات مميزية بالإضافة للشخصية القوية داخل الملعب ولكن كثرة الضغوطات تؤثر سلبا على أدائه.
وتابع أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عليه دور هام في عودة الثقة لـلشحات ورفع الضغوطات من عليه.
وأكمل أن قفشة نجم الأهلي لاعب مميز ولا يتأثر بالضغوط مثل الشحات، مشددا أن قفشه يعد أفضل من عبدالله السعيد نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.
وعن رأيه في موسيماني فأكد أنه مدرب جيد ولكن أداءه خلال المباريات مثير للدهشة، حيث إنه لا يتمتع بشخصية قوية في الملعب ويشرح للاعبين أخطائهم خلال المباراة.
وأضاف أن فايلر المدير الفني السابق كان يمتلك شخصية قوية وحاسمة خلال المباريات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم الأهلي السابق: فايلر كان حاسما بخلاف موسيماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.