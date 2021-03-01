20 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة المقاولون

اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم، الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 15 للدوري.
وضمت القائمة كلًا من:
محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد وخالد أوتشو وفارس طارق وعماد فتحي ومحمد مخلوف وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعبدالله مجدي وباولن فوافي وشميلس بيكلى وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد عادل ومحمود الغزالي.
وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة المقاولون العرب على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
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