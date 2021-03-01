في الدوري الإنجليزي: أرسنال يحرم ليستر من الوصافة وقمة سلبية بين يونايتد وتشلسي

لندن – أ.ف.ب: قلب أرسنال الطاولة على مضيفه ليستر سيتي وحرمه من الانفراد بالوصافة ولو مؤقتا عندما تغلب عليه 3-1 على ملعب “كينغ باور”، وذلك في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة إنجلترا التي شهدت أيضاً قمة سلبية بين مانشستر يونايتد ومضيفه تشلسي. وفي المباراة الأولى، كان ليستر سيتي البادئ بالتسجيل عبر البلجيكي يوري تيلمانس (6)، ورد المدفعجية بثلاثية البرازيلي دافيد لويز (39) والفرنسي ألكسندر لاكازيت (45+2 من ركلة جزاء) والعاجي نيكولاس بيبيه (52). واستعاد أرسنال توازنه محلياً بسرعة عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي صفر-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم، رافعا رصيده الى 37 نقطة في المركز العاشر.

وحرم أرسنال الذي دخل المباراة منتشيا ببلوغه ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” بفوزه الثمين على ضيفه بنفيكا البرتغالي 3-2 حيث ضرب موعدا مع اولمبياكوس اليوناني، مضيفه ليستر من فوزه الثالث توالياً.

وفشل مانشستر يونايتد في حسم موقعته مع تشلسي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وتراجع آمال “الشياطين الحمر” بالظفر باللقب.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، خاض مانشستر يونايتد المباراة واضعاً الفوز نصب عينيه للإبقاء على بصيص أمل في إحراز أول لقب له في الدوري المحلي منذ عام 2013 عندما اعتزل مدربه الأسطوري الاسكتلندي السير اليكس فيرغوسو.

وعاد ليفربول إلى سكة الانتصارات مجدداً بعد أربع خسارات متتالية في الدوري، وكانت على حساب مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين. وسبق أن خسر حامل اللقب في المراحل الأربعة الماضية، أمام إيفرتون 2-صفر، وليستر سيتي 3-1، ومانشستر سيتي 4-1، وبرايتون 1-صفر.

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