منتخب الصالات يطالب الاتحاد بثلاثة معسكرات خارجية وبطولة دولية

استعدادا للمرحلة القادمة

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

يعود منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات للتجمع خلال الفترات القادمة وقام الجهاز الفني للمنتخب في وقت سابق بإعداد تصور متكامل لاعداد اللاعبين للاستحقاقات القادمة، ونظرا لما تقتضيه مصلحة اللاعبين واللعبة ووفقا لما قدمه الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للصالات من تصورات حول آلية استمرار اللاعبين مع كرة القدم للصالات في ظل الوضع الراهن فإنه من المقرر ان يعود لاعبو المنتخب الى التجمع من جديد وفق الاحتياطات الاحترازية التي فرضتها اللجنة العليا نظرا لقرب موعد انطلاق الاستحقاقات الخليجية والآسيوية التي سيشارك فيها منتخبنا الوطني حسب الجدول الزمني المعد من قبل اللجان المختصة من الاتحادين الآسيوي والخليجي ولكن لا تزال الموافقة النهائية على صافرة بدء الاعدادات في الاتحاد العماني لكرة القدم، حيث سبق وان طلب المختصون في الاتحاد برنامج المنتخب للفترة القادمة نظرا لروزنامة البطولات التي تنتظرهم في مشوارهم القادم.

بطولات قادمة

واقرب التحديات التي تنتظر منتخبنا الوطني في باكورة المشاركات الخارجية للعام 2021 المشاركة في البطولة الخليجية للصالات بالمملكة العربية السعودية والتي من المقرر اقامتها في شهر اغسطس القادم بالاضافة الى المشاركة في التصفيات الآسيوية والتي ستكون في أكتوبر القادم ان شاء الله وكون تلك البطوليتين الاقرب فقد حمل ملف التصور الذي بيد الاتحاد العماني لكرة القدم ان يكون هناك فترات متقطعة في التدريبات وفق اللوائح الاحترازية على أن تكون البداية الفعلية في يونيو القادم فلابد من اعادة هيكلة اللاعبين مهاريا وفنيا نظرا لفترة التوقف الحالية كما سيكون في اجندة المنتخب المشاركة في منافسات نهائيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم والمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بتايلند والتي تم تأجيلها للعام المقبل والمشاركة في نهائيات كأس اسيا للصالات في الكويت خلال الفترة من 16 و27 من فبراير القادم والمشاركة في تصفيات كأس آسيا للصالات تحت 20 عاما لعام 2023 خلال الفترة من 7 وحتى 16 من أكتوبر من العام القادم ايضا.

في انتظار صافرة البداية

كما قدم الجهاز الفني للمنتخب قائمة بالمطالب حتى تستكمل الاعدادات ويكون لاعبو المنتخب على أتم استعداد للتواجد في المنافسات القادمة، حيث اننا في السلطنة لا نملك دوري لكرة القدم للصالات لذا لابد من ان يكون اللاعبون متواصلين مع اللعبة من ناحية المعسكرات الداخلية على اقل تقدير حتى نكون في مصاف المنتخبات المتواجدة في البطولات لذا طالب الجهاز الفني ان ينتظم لاعبو المنتخب في 3 معسكرات خارجية بالإضافة إلى المشاركة في بطولة ودية ومباريات دولية ايضا وبهذا ستكون سلسلة الاعدادات متكاملة من النواحي الفنية والتكتيكية والبدنية.