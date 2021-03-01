اليوم.. ظفار فـي مواجهة متكافئة مع ضيفه السيب وطموحات السويق تصطدم بقوة الاتحاد فـي لقاءي الحسم لكأس جلالته

كتب ـ يحيى بن سالم المعمري:

تقام مساء اليوم مباراتا إياب نصف نهائي كأس جلالته لكرة القدم عندما يستضيف ظفار منافسه السيب في الساعة السادسة إلا الربع على مجمع السعادة والسويق يستقبل الاتحاد على ملعب مجمع الرستاق في الساعة الثامنة والنصف، وستضبط صافرة الحكم قاسم الحاتمي مواجهة ظفار والسيب ويساعده للخطوط راشد الغيثي ورشاد الحكماني ويحيى البلوشي حكما إضافيا أول ومحمد المانعي حكما إضافيا ثانيا وإسحاق الصبحي حكما رابعا وإبراهيم الحوسني مقيما للحكام، ويدير مباراة السويق والاتحاد الحكم خالد الشقصي ويعاونه عبدالله الجرداني وحمود الشعيبي وهيثم العامري حكما إضافيا أول وجمال العبيداني حكما إضافيا ثانيا وسالم العبري حكما رابعا ومحمد الموسوي مقيما للحكام، وكانت جولة الذهاب قد انتهت بالتعادل بدون أهداف بين السيب وظفار في لقاء حضرت فيه القوة والإثارة والكثير من التوتر والشد والجذب و7 بطاقات صفراء وركلة جزاء ضائعة لظفار، والاتحاد تمكن من الفوز على السويق بهدفين للمحترف جونيور من ركلة جزاء ويوسف السعدي لاعب السويق بالخطأ في مرماه مقابل هدف لعصام الصبحي.

أشاد علي فائل المدير الكروي بنادي ظفار بالمعنويات العالية التي تسود معسكر الزعيم وقال: يتمتع لاعبو ظفار بمعنويات عالية والجميع جاهز لمواجهة السيب بعد تواجد الجميع وحضورهم الجيد في التدريبات وتنفيذهم لتعليمات الجهاز الفني. وأضاف علي: بكل تأكيد مباراة اليوم صعبة لكن مثل هذه المباريات تلعب على جزئيات بسيطة والتركيز فيها مطلوب بعيدا عن الضغوطات، كنا الأفضل في لقاء الذهاب وانتهت المباراة بالتعادل السلبي الذي يعطي الأفضلية للسيب في حالة تسجيله هدفا، لكن اليوم لن نفوت الفرصة والمباراة على ملعبنا وسنحسم النتيجة لصالحنا.

وصف جاسم الفوري مدير فريق السيب لقاء اليوم أمام ظفار بالصعب وقال: لقاء اليوم ليس سهلا على الفريقين؛ السيب وظفار يعرفان بعضهما جيدا لكن تبقى بعض التفاصيل وهي كفيلة بحسم النتيجة، سندخل أمام ظفار بكل قوة والجهاز الطبي يعمل على عودة جميع اللاعبين للفريق ونتمنى للاعبنا محسن الغساني الذي تم التعاقد معه مؤخرا التوفيق مع الفريق.

علي فائل: معنويات عالية

الفوري: لقاء صعب للسيب

في المواجهة الأولى يبحث السيب عن إحراز هدف السبق للعب بأريحية وسيعمل على ترابط خطوطه حتى يصل لمبتغاه وإذا تحقق له ما أراد سيشكل ضغطا مضاعفا على ظفار الذي هو الآخر أعد العدة وجهز مفاتيح الفوز ويعرف جيدا خطورة دخول هدف في مرماه وعلى فايز الرشيدي حارس الزعيم ومن معه في خط الدفاع الذود عن الشباك وتقديم الدعم المناسب لخط المقدمة لتسجيل الأهداف، وفي اللقاء الثاني يدخل الاتحاد بكل قوة وبأفضلية الفوز بعد تفوقه ذهابا وسيعمل على الحفاظ على شباكه نظيفة لضمان العبور للنهائي لكن سيصطدم بطموحات السويق الذي لن يرضى بالخسارة ولن يفوت فرصة الوصول للمباراة النهائية وسيبحث عن الفوز هو الآخر .. الفرق الأربعة أصبحت كتابا مفتوحا والأوراق مكشوفة واللاعبون يعرفون إمكانيات بعضهم البعض ومن يستغل الفرص سيكسب الرهان .. ظفار بطل الكأس والسيب بطل الدوري والمنافسة على أشدها بينهما في كل شيء، وكل طرف يريد تجاوز الآخر والكفة متساوية والصفوف مكتملة بتواجد عناصر مجيدة ومميزة والسيب عزز خط المقدمة بالتعاقد مع محسن الغساني العائد من سبهان الإيراني .. هناك مواجهة أخرى بين الأجهزة الفنية في الفرسان الأربعة ؛ بين رشيد جابر مدرب ظفار وبرونو ميجيل مدرب السيب من جهة وفي الجهة الأخرى بين حكيم شاكر مدرب السويق وأحمد سالم المهري مدرب الاتحاد ولكل مدرب طريقته الخاصة في التعامل مع مباريات الكؤوس وسيضع البصمة المناسبة على نصف النهائي .

احمد سالم : السويق اكمل جاهزيته

أكد أحمد سالم مدرب الاتحاد جاهزية فريقه لملاقاة السويق قائلا : فريقي أكمل الجاهزية والتحضيرات للمباراة ونحن متحمسون للقاء اليوم، لدينا بعض الإصابات الخفيفة لكن بتعاون الجميع الكل جاهز، نحترم السويق والمباراة متكافئة ولدينا الإمكانيات وسنقاتل للنهاية للعبور للمباراة النهائية وأضاف : لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد السعادة كان صعبا على الفريقين وقدم الطرفان أفضل المستويات وتمكنا من الفوز بهدفين واستقبلنا هدفا لكن المباراة كانت ممتعة من وجهة نظري .