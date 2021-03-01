ميار شريف تخسر أمام اليونانية ماريا سكاري في بطولة قطر المفتوحة للتنس

خسرت ميار شريف المصنفة 114 عالميًا أمام اليونانية ماريا سكاري المصنفة 25 عالميًا ضمن منافسات الدور الأول من بطولة قطر المفتوحة للتنس.

وتفوقت اليونانية بمجموعتين للا شيء في مباراة استغرقت ساعة جاءت كالتالي 6-0 ، 6-3.



يذكر أن ميار شريف تلقت دعوة للمشاركة في بطولة قطر المفتوحة للتنس والتي تقام في الفترة بين 1 وحتى 6 مارس المقبل ، وذلك بعد تألقها الفترة الماضية.



ميار شريف أول لاعبة تنس مصرية تتأهل للأولمبياد حيث ستشارك في طوكيو الصيف المقبل بعد أن احرزت ذهبية دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب 2019.

وتقدمت 17 مركزًا في التصنيف العالمي لتصبح في المركز 114 عالميًا بعد تألقها في بطولة استراليا المفتوحة إحدى البطولات الأربعة الكبرى وتحقيقها الفوز في المباراة الأولى.