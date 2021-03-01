ميار شريف تخسر أمام اليونانية ماريا سكاري في بطولة قطر المفتوحة للتنس

خسرت ميار شريف المصنفة 114 عالميًا أمام اليونانية ماريا سكاري المصنفة 25 عالميًا ضمن منافسات الدور الأول من بطولة قطر المفتوحة للتنس.
وتفوقت اليونانية بمجموعتين للا شيء في مباراة استغرقت ساعة جاءت كالتالي 6-0 ، 6-3.
يذكر أن ميار شريف تلقت دعوة للمشاركة في بطولة قطر المفتوحة للتنس والتي تقام في الفترة بين 1 وحتى 6 مارس المقبل ، وذلك بعد تألقها الفترة الماضية.
ميار شريف أول لاعبة تنس مصرية تتأهل للأولمبياد حيث ستشارك في طوكيو الصيف المقبل بعد أن احرزت ذهبية دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب 2019.
وتقدمت 17 مركزًا في التصنيف العالمي لتصبح في المركز 114 عالميًا بعد تألقها في بطولة استراليا المفتوحة إحدى البطولات الأربعة الكبرى وتحقيقها الفوز في المباراة الأولى.
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