"الرياضة": تدريب 3253 شابا على ريادة الأعمال ببرنامج "ابدأ مشروعك"

تستهدف وزارة الشباب والرياضة (الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب - الادارة العامة للتدريب) تدريب 3253 علي ريادة الأعمال ببرنامج "ابدأ مشروعك"، وذلك علي مستوي محافظات الجمهورية، ولمدة 60 يوما.
أكد اللواء إسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، أن تلك الدورات التدريبيه خاصة بتنمية المهارات الريادية لدي الشباب، مشيرًا إلي أن البرنامج يتم علي دورتين، أولها مخصصة لمن يريد بدء مشروع متناهي الصغر/ صغير ولكن ليس لديه فكرة، ويستغرق تنفيذ البرنامج 18 ساعة تدريبية ويندرج تحت مسمي (ولد / حدد فكرة مشروعك – GYB)، بينما الدورة الثانية مخصصة لمن لديه فكرة مشروع متناهي الصغر / صغير، و يريد معرفة كيفية تنفيذه، ويستغرق تنفيذ هذا البرنامج 54 ساعة تدريبية ويندرج تحت مسمي(إبدأ مشروعك – SYB).
أشار رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة إلي ان البرنامج ضم مجموعة من الندوات للتعريف بأهمية مجال ريادة الأعمال ودورة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة، والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومساعدة الشباب على الابتكار والاعتماد علي أنفسهم.
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