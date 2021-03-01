أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم في الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري المصري . جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع : اسحاقو يعقوبو – محمود مرعي - إبراهيم ريعو – محمد رضا

خط الوسط : أحمد سعيد - جورجينو – محمد هلال – أحمد مجدي

خط الهجوم :رودني أنتوي – صلاح أمين

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان تشكيل وادى دجلة لمواجهة الزمالك في الدوري.. صلاح أمين يقود الهجوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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