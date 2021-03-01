حارس المصري تحت 14 عاما ضمن قائمة منتخب مصر للناشئين

ويكون بذلك اللاعب السادس من صفوف فريق المصري تحت 14 عام الذي ينضم لصفوف منتخب الناشئين ، حيث سبق استدعاء زميله الحارس عمر إيهاب أبو المعاطي بالإضافة إلى اللاعبين حسام حسن صبيح وعمر محمد عرفة وعمر محمد فاروق وعبد الله حسن محمد.
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