حارس المصري تحت 14 عاما ضمن قائمة منتخب مصر للناشئين

تلقت إدارة النادي المصري، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء عبد الله أحمد فوزي حارس مرمى فريق المصري تحت 14 عامًا “2006” لمعسكر منتخب الناشئين للفئة العمرية ذاتها بقيادة الكابتن مؤمن سليمان والذي يقام بأحد فنادق القاهرة اعتبارًا من بعد غدٍ الأربعاء الموافق الثالث من مارس ويستمر لمدة يومين.

ويكون بذلك اللاعب السادس من صفوف فريق المصري تحت 14 عام الذي ينضم لصفوف منتخب الناشئين ، حيث سبق استدعاء زميله الحارس عمر إيهاب أبو المعاطي بالإضافة إلى اللاعبين حسام حسن صبيح وعمر محمد عرفة وعمر محمد فاروق وعبد الله حسن محمد.