شوبير يعلن اسم رئيس الكاف الجديد خلفا لـ أحمد أحمد

أعلن الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن اسم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلفا لـ أحمد أحمد رئيس الاتحاد السابق. وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "كده أقدر اقولكم ان يوم السبت فيه اجتماع في نواكشوط موريتانيا سيتم تزكية الجنوب افريقي موتسيبي رئيسا للكاف وبعد نجاحه سيتم تعيين ثلاثة نواب له منهم احمد ولد يحيى وسنجور السنغالي ورئيس اتحاد جيبوتي. وأضاف :" كمان نهائيا ضمن هاني ابوريدة وفوزي لقجع النجاح بما يشبه التزكية في المكتب التنفيذي للفيفا.

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