أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة وادي دجلة المقرر لها مساء اليوم في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري. جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - إمام عاشور -أشرف بن شرقي

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمد أشرف روقا وحسام أشرف وأسامة فيصل وحميد أحداد ومروان حمدي، واستبعد الجهاز الفني إسلام جابر من القائمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بقيادة الجزيري.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك للقاء دجلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.