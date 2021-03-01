مش عايزين تضييع فرص.. عمرو زكي يدعم الزمالك أمام وادي دجلة

وجه عمرو زكي لاعب نادي الزمالك السابق، الدعم لفريقه أمام فريق وادي دجلة في الدوري المصري . ‬‏‪وكتب عمرو زكي عبر انستجرام قائلا: "يلا زمالك.. بالتوفيق النهاردة يا رجالة..مش عايزين تضييع فرص من اول الماتش بنخسر نقاط منستاهلش نخسرها". ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد السلام قبل مواجهة وادي دجلة في بطولة الدوري الممتاز.

وعاين لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو أرض ملعب استاد السلام فور الوصول للاستاد.

ويواجه الزمالك فريق وادي دجلة في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

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