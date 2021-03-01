فقرة خاصة للركلات الثابتة.. المصري يختتم استعداداته لمباراة بيراميدز

أدى الفريق الاول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم مرانه الأخير على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب استعدادًا لمباراته المؤجلة من الجولة الثالثة عشر للدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز وهي المباراة المقرر اقامتها في السابعة مساء غدا الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب.
وخلال المران الذي استمر نحو 75 دقيقة وضع الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق لمساته الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها لقاء الغد.
ووضح من خلال المران أن الخطة ستكون متوازنة بين الهجوم والدفاع، يستغل فيها الفريق نقاط ضعف منافسه من ناحية ، وفي الوقت نفسه يلجأ الفريق لفرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب فريق بيراميدز العديدة.
وشهد المران كذلك فقرة خاصة للتعامل مع الركلات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية.
واختتم المران بتقسيمة مصغرة في ثلثي الملعب شهدت تألق العديد من اللاعبين ، فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيًا تحت اشراف مدربهم الكابتن مصطفى فتحي.
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