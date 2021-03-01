15 دقيقة.. بن شرقي يهدر فرصة تقدم الزمالك مبكرا على وادي دجلة

مرت 15 دقيقة من مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز.

انفرد أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بحارس مرمى وادي دجلة محمد عبد المنصف في الدقيقة 5، الذي تألق وتصدى لكرة بن شرقي الذي سددها على يسار الحارس وارتدت الى سيف الدين الجزيري الذي سدد مرة أخرى ولكنها استقرت بين أيدي اوسة.

استحوذ الزمالك على الكرة بشكل جيد ودفع وادي دجلة الى الاستقرار في منتصف ملعبه وعدم اتخاذ الأدوار الهجومية.

وفي الدقيقة العاشرة بدأ دجلة تنفيذ هجمة كعادته من حارس المرمى ثم التمريرات بين خط الدفاع ووصلوا إلى منطقة جزاء الزمالك ولكن اقتنصها محمود علاء قبل الوصول إلى مرمى الأبيض.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - إمام عاشور -أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: اسحاقو يعقوبو – محمود مرعي - إبراهيم ريعو – محمد رضا

خط الوسط: أحمد سعيد - جورجينو – محمد هلال – أحمد مجدي

خط الهجوم: رودني أنتوي – صلاح أمين