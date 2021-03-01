الجزيرة يهزم الأهلي بدوري رجال كرة السلة

فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الجزيرة بقيادة مديره الفني محمد الكرداني، على نظيره الأهلي والذي يقوده فنيًا أشرف توفيق، بنتيجة 81 - 77، في إطار الجولة الثالثة من الدور الترتيبي لدوري السوبر.
أقيم اللقاء مساء اليوم الإثنين على صالة الامير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة ليحقق الجزيرة الفوز الثالث له في البطولة بعد فوزه على كل من "سبورتنج - المصرية للإتصالات".
ومن المقرر، أن يصطدم الأهلي في الجولة المقبلة مع غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل.
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