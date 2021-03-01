الجزيرة يهزم الأهلي بدوري رجال كرة السلة

فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الجزيرة بقيادة مديره الفني محمد الكرداني، على نظيره الأهلي والذي يقوده فنيًا أشرف توفيق، بنتيجة 81 - 77، في إطار الجولة الثالثة من الدور الترتيبي لدوري السوبر.

أقيم اللقاء مساء اليوم الإثنين على صالة الامير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة ليحقق الجزيرة الفوز الثالث له في البطولة بعد فوزه على كل من "سبورتنج - المصرية للإتصالات".

ومن المقرر، أن يصطدم الأهلي في الجولة المقبلة مع غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل.