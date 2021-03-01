البنك الأهلي بدون راحة استعدادا لمواجهة المحلة

استأنف فريق البنك الأهلي تدريباته بدون راحة استعدادا لمباراة المحلة المقبلة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها الخميس القادم ويحتضنها استاد غزل المحلة في الثالثة عصرًا.
وشهد المران، غياب شادي رضوان ومحمد عبد الرحمن لعبه للإصابة.
ومع استمرار غياب خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، قاد تدريب اليوم أمير عزمي مجاهد، المدرب العام، ووائل كوندي وأحمد شعبان، مدربا الفريق.
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