علق السويسري كريستيان جروس، على إقالته من تدريب نادي شالكة الألماني.
وقال جروس في تصريحات لشبكة "بليك" الألمانية: "التقرير عن الاقالة أثر علينا كثيرا، قلت للاعبين أن يبلغوني مباشرة لو هناك مشكلة في الفريق لأني كمدرب شعرت بأن الفريق يتطور."
وكانت تقارير صحفية أشارت الى وجود مؤامرة من لاعبي الفريق لإسقاط جروس، وأنه لم يعرف كيفية التعامل معهم وكان ينسى أسماء البعض منهم.
وأضاف:" إذا كنت تكرهني أو لا تحب وجهي فقط قل ذلك في وجهي، لن تكون مشكلة بالنسبة لي، لكنني كنت أرى الفريق يتطور وكنت أريد إكمال المهمة معهم لأنني كنت واثا من قدرتي على إنقاذهم من الهبوط."
وأعلن نادي شالكة الألماني، أمس الأحد، عن إقالة السويسري كريستيان جروس من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من جروس بعد إقالته من تدريب شالكة الألماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.