حمادة صدقي يصل السودان لتدريب الهلال

ويشرف حمادة صدقي على فريق الهلال فى مباراة الهلال وشباب بلوزداد يوم الجمعة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال أشرف عامر في تصريحات عبر أثير "اون سبورت اف ام" إن رحيل حمادة صدقي بهذه الطريقة المفاجئة أمر صادم، مشددا على أن صدقي لم يتحدث من قبل عن رغبته في الرحيل.

وأضاف أن المدير الفني السابق للفريق أخبر خالد مهدي مدير الكره بقراره بالرحيل عن الفريق وتوقيعه للهلال السوداني، مشددا على أن صدقي لم يقدر حاجة الفريق له.

وتابع أن حمادة صدقي رحيله كان مفاجأة لأنه منذ أيام عقد معه جلسة وتناول الحديث أمور الفريق وما يحتاجه لتحسين أدائه في الدوري المصري.