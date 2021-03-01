لاعب واحد من الزمالك في التشكيل المثالي للجولة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التشكيل المثالي للجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وضم التشكيل، التونسي حمزة المثلوثي من نادي الزمالك، بعد أدائه الرائع مع الفريق أمام تونجيث السنغالي، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
كما ضم التشكيل الموزمبيقي لويس ميكوسيني من فريق سيمبا التنزاني، وهو صاحب هدف الانتصار أمام النادي الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين.
ولم يضم التشكيل أي لاعب من النادي الأهلي، بعد خسارتهم من سيمبا التنزاني بهدف نظيف.
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