الأرجنتيني سيروندولو يحرز باكورة ألقابه في أول مشاركة

أ.ف.ب: أحرز الأرجنتيني الواعد خوان مانويل سيروندولو البالغ من العمر 19 عاما والمصنف 335 عالميا، باكورة ألقابه في مشاركته الأولى في دورة للمحترفين، عندما توج بطلا لدورة قرطبة الارجنتينية في كرة المضرب، بفوزه على الاسباني ألبرت راموس 6-صفر و2-6 و6-2 في المباراة النهائية.

وبتتويجه بلقب هذه الدورة التي بدأها من التصفيات، ضمن سيروندولو الارتقاء الى المركز 181 في التصنيف العالمي الصادر. وأعاد سيروندولو إلى الأذهان البداية الرائعة لمواطنه غييرمو كوريا الذي كان توج بباكورة ألقابه في سن التاسعة عشرة عندما ظفر بلقب دورة فينيا دل مار التشيلية عام 2001. وقال سيروندولو الأعسر والمولود في العاصمة بوينوس أيرس “ما زلت لا أصدق ما حصل، لقد كان أسبوعا لا يصدق”. في المقابل، أبدى المخضرم راموس (33 عاما) استياءه لفشله في التتويج باللقب الثالث في مسيرته الاحترافية، وقال “أهم شيء هو تهنئة +خوانما+ على الدورة الرائعة التي خاضها للتو. لقد بذلت كل ما في وسعي، بذلت أقصى ما لدي، لكنني حزين لأنني لم أحقق الفوز”.

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