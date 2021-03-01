تشكيل ريال مدريد أمام سوسيداد في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني. وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي خط الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس -فرانشيسكو إيسكو خط الهجوم: ماركوس أسينسيو - ماريانو دياز

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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