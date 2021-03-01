العارضة تتعاطف مع وادي دجلة والزمالك يكثف هجومه لخطف هدف

انتهت أحداث 75 دقيقة من مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول

انفرد أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بحارس مرمى وادي دجلة محمد عبد المنصف في الدقيقة 5، الذي تألق وتصدى لكرة بن شرقي الذي سددها على يسار الحارس وارتدت الى سيف الدين الجزيري الذي سدد مرة أخرى ولكنها استقرت بين أيدي اوسة.

استحوذ الزمالك على الكرة بشكل جيد ودفع وادي دجلة الى الاستقرار في منتصف ملعبهم وعدم اتخاذ الأدوار الهجومية.

وفي الدقيقة العاشرة بدأ دجلة تنفيذ هجمة كعادته من حارس المرمى ثم التمريرات بين خط الدفاع ووصلوا الى منطقة جزاء الزمالك ولكن اقتنصها محمود علاء قبل الوصول الى مرمى الأبيض.

وفي هجمة منظمة لوادي دجلة في الدقيقة 16 ، توغل لاعبي وادي دجلة من الجبهة اليمنى ومرر محمد هلال لاعب دلة الكرة داخل منطقة الجزاء لصالح صلاح أمين الذي خطفها بتسديدة ولكن تعلو المرمى وتثير رعب الجهاز الفني للزمالك.

وتكرر الهجوم من وادي دجلة على الزمالك ومرر رضا لاعب دجلة كرة بينية مميزة لصالح محمد هلال الذي انطلق متوجهًا داخل منطقة جزاء الزمالك ولكن سبقه جنش واقتنص الكرة من تحت أقدام هلال.

وأنقذ حمزة المثلوثي مرمى الزمالك من هدف للفريق الدجلاوي في الدقيقة 19 بعد تمريرة مميزة من محمد هلال لرودني أنتوي الذي سبق جنش واقتنص الكرة ولكن لمسها الحارس وخرجت لركنية.

فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 26 عن طريق يوسف اوباما الذي تسلم كرة من امام عاشور داخل منطقة الجزاء وتمكن من تخطي المدافع وسدد كرة ولكنها بستقط بين أيدي محمد عبد المنصف.

وسقط امام عاشور لاعب الزمالك دون أن يشترك معه أي لاعب من وادي دجلة، وقرر باتشيكو المدير الفني للزمالك إجراء تبديل اول بخروج امام عاشور وحل عبد الله جمعة بدلًا منه.

وفي أول لمسة لعبد الله جمعة سدد كرة على مرمى وادي دجلة ولكنها ترتطم في أقدام دفاع الفريق الدجلاوي وتخرج لركنية.

وصنع الزمالك هجمة مميزة من الجبهة اليسرى عن طريق فرجاني ساسي وأحمد فتوح وبن شرقي، الثلاثي الذي تبادل الكرة بين دفاعات وادي دجلة ووصل لمرمى عبد المنصف ولكن دون ترجمة الهجمة لهدف التقدم.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كثف الزمالك الهجوم على وادي دجلة ولكن لم يتمكن أحد لاعبي الأبيض أن يهز شباك أوسة.

الشوط الثاني

سدد أوباما كرة في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني على مرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة ولكنها مرت بسلام دون ان تهتز الشباك.

وأخطأ حمزة المثلوثي لاعب الزمالك داخل منطقة جزاء فريقه، وتسلم أنتوي لاعب وادي دجلة الكرة وكاد أن يحصل على ركلة جزاء بعد تدخل قوي من جنش ولكن لم يشير حكم المباراة الى أي خطأ.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في وجه محمود مرعي لاعب وادي دجلة في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وسدد سيف الدين الجزيري كرة صاروخية من داخل منطقة جزاء وادي دجلة ولكنها مرت بجوار مرى أوسة دون خطورة حقيقة.

وفي كرة منظمة من لاعبي الزمالك وصل بن شرقي الى منطقة جزاء دجلة ومرر الكرة الى محمود علاء الذي كان متقدمًا من الدفاع وسدد كرة في الشباك من الخارج.

وتألق محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة مرتين متتاليتين في دقيقة واحدة وتصدى الى تسديدة قوية من بن شرقي، ومن بعدها مرة أخرى عن طريق مقصية سددها سيف الدين الجزيري.

وعاند الحظ الزمالك وتعاطف القائم مع محمد عبد المنصف الذي لمس رأسية أشرف بن شرقي التي سددها من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 65 ولم يتمكن الزمالك من تسديد هدف التقدم.

وخرج أشرف بن شرقي في الدقيقة 66 وحل اسامة فيصل بدلًا منه.

واستمرت المباراة مشتعلة بين الطرفين ولكن دون تسجيل أهداف طوال 75 دقيقة.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - إمام عاشور -أشرف بن شرقي

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري

جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع : اسحاقو يعقوبو – محمود مرعي - إبراهيم ريعو – محمد رضا

خط الوسط : أحمد سعيد - جورجينو – محمد هلال – أحمد مجدي

خط الهجوم :رودني أنتوي – صلاح أمين