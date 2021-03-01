«سلة الاتحاد السكندري» يفوز على سبورتنج في دوري السوبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري على نظيره نادي سبورتنج، فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من الدور الأول لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن الذي جمعهما علي صالة الاتحاد السكندري.

وجاءت الفترات كالآتي:

الفترة الأولى تقدم الاتحاد ١٧ /١٦ ثم مواصلة التقدم في الفترة الثانية ٤٢ /٣٨ وواصل تقدمه في الفترة الثالثة بنتيجة ٦٩ /٥٥ ثم اقتناص اللقاء لصالحه بنتيجة ٩٠ /٧٨.

ويلاقي رجال الاتحاد فريق المصرية للاتصالات الجمعة القادمة على صالة الاتحاد السكندري في السادسة مساء.