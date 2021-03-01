فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري على نظيره نادي سبورتنج، فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من الدور الأول لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن الذي جمعهما علي صالة الاتحاد السكندري.
وجاءت الفترات كالآتي:
الفترة الأولى تقدم الاتحاد ١٧ /١٦ ثم مواصلة التقدم في الفترة الثانية ٤٢ /٣٨ وواصل تقدمه في الفترة الثالثة بنتيجة ٦٩ /٥٥ ثم اقتناص اللقاء لصالحه بنتيجة ٩٠ /٧٨.
ويلاقي رجال الاتحاد فريق المصرية للاتصالات الجمعة القادمة على صالة الاتحاد السكندري في السادسة مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «سلة الاتحاد السكندري» يفوز على سبورتنج في دوري السوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.