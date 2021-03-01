نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ووداي دجلة اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ستاد السلام مباراة الزمالك ضد وادي دجلة اليوم الإثنين الموافق 1 مارس 2021 في الجولة الرابعة عشر من مباريات الدوري المصري الذي يشهد مباراة أخرى اليوم ستجمع فريق الاتحاد السكندري ضد إنبي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة في البطولة التي يتصدر جدول ترتيبها فريق الزمالك حاليا بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الأهلي حامل اللقب الذي خاض مبارتين أقل من الفارس الأبيض وصيف البطولة الساعي للعودة لمنصات التتويج بها التي اعتلاها 12 مرة من قبل آخرها موسم 2013-2014، ويأمل الفريق هذا الموسم في تحقيق اللقب والعودة لتحقيق البطولات بعد موسم جيد العام الماضي نجح فيه الفريق في بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل الخسارة ضد الأهلي في النهائي بهدفين مقابل هدف، وينطلق موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم في السابعة والنصف مساءا بتوقيت مصر.

الزمالك في ضيافة وادي دجلة في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد أن تمكن من تحقيق فوز ثمين في الجولة الماضية ضد الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة أقميت بالجولة الثالثة عشر على ستاد القاهرة الدولي، وتمكن فيها يوسف أوباما من افتتاح التسجيل للزمالك في الدقيقة 50 قبل أن يتمكن شكري نجيب من معادلة النتيجة للدراويش بعدها بربع ساعة، ولكن التونسي فرجاني ساسي تمكن من خطف الفوز للزمالك بتسجيله هدف قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي ليحصد الفريق ثلاث نقاط هامة ترفع رصيده إلى 29 نقطة جمعها من خوض 12 مباراة حقق فيها تسع انتصارات، وتعادل في مبارتين، وخسر مباراة.

فريق وادي دجلة متأزم بشكل كبير في الدوري المصري هذا الموسم متواجدا في المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط فقط جمعها من خوض 13 مباراة حقق خلالها انتصار وحيد فقط، وتعادل في أربع مباريات، وخسر ثمانية مباريات آخرها في الجولة الماضية خارج ملعبه ضد الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد سجله محمد هلال لوادي دجلة أولا من ركلة جزاء، بينما سجل فوزي الحناوي هدف الاتحاد الأول في الشوط الثاني، ثم تمكن زميله أوكوي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت البديل للمباراة.

ترتيب الدوري المصري الآن

موعد مباراة الزمالك ووداي دجلة اليوم

7:30 توقيت مصر، وفلسطين.

6:30 توقيت تونس.

8:30 توقيت مكة المكرمة، والعراق، والكويت.

9:30 توقيت عمان، والامارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد وادي دجلة

أون تايم سبورت 1.

تعليق: بلال علام.