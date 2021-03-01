نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري محمد بن سلمان السعودي للمحترفين وترتيب الهدافين وأكثر صانعي الأهداف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشهد الدوري السعودي الموسم الجديد منافسة كبيرة على تحقيق اللقب الذي يحمله فريق الهلال أكثر فرق البطولة تحقيقا للقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تاريخيا برصيد لقب آخرها الموسم الماضي حين اعتلى منصات التتويج بعدما تربع على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي متفوقا على أقرب منافسيه في البطولة فريق النصر حامل اللقب وقتها بفارق ثمانية نقاط ليستعيد الزعيم من ، وجديد لقب البطولة التي حققها لموسمين على التوالي موسمي 2017، و2018 قبل أن يحققها النصر موسم 2019، ثم استعادها الهلال من جديد الموسم الماضي، ويأمل في الحفاظ على اللقب هذا الموسم في مهمة صعبة خاصة أمام فريق الشباب المعتلي صدارة جدول الترتيب حاليا بفارق خمس نقاط عن الهلال أقرب منافسية في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان السعودي للمحترفين الآن.

ترتيب دوري محمد بن سلمان السعودي للمحترفين

اختتمت مباريات اليوم في الدوري السعودي بإقامة مباراة الشباب ضد ضمك في ختام الجولة الـ 21، والتي شهدت تمكن فريق الشباب من الحفاظ على صدارة جدول الترتيب بعد انتصاره الثمين خارج ملعبه ضد ضمك بهدفين مقابل هدف وحيد ليقتنص ثلاث نقاط هامة يرفع بها رصيده إلى 44 نقطة جمعها من خوض 21 مباراة حقق فيها الفوز في 13 مباراة، وتعادل في خمس مباريات، وخسر ثلاث، بينما الهلال يلاحقه على الصدارة بعدما تمكن من تحقيق الفوز في نفس الجولة خارج ملعبه أمام الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده من النقاط إلى 39 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في ست مباريات، وخسارة أربع، بينما تمكن فريق الاتحاد من التقدم إلى المركز الثالث متفوقا على فريق الأهلي بفارق الأهداف ومستغلا تعثر جاره في نفس الجولة بالخسارة أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف وحيد في الوقت الذي حقق فيه الاتحاد فوز كبير أمام القادسية برباعية مقابل هدف وحيد.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

هداف دوري محمد بن سلمان للمحترفين حاليا هو الفرنسي غوميز لاعب فريق الهلال برصيد 15 هدف بعدما تمكن من تسجيل هدف في مرمى الفتح في آخر مباريات الهلال، ويلاحقة بقوة اللاعب فابيو أبرو لاعب الباطن الذي تمكن من تسجيل هدفين في مرمى الوحدة في فوز فريقه الباطن بثلاثية دون رد، ويلاحقهم ثلاث لاعبين تمكنوا من تسجيل 13 هدف هم جوانكا لاعب الشباب، ستراندبيرغ لاعب أبها، وتافاريس لاعب الفيصلي، ويليهم ثلاث لاعبين تمكنوا من تسجيل 11 هدف حتى الآن هم حسن العمري لاعب القادسية، رومارينيو لاعب الاتحاد، وزيلايا لاعب ضمك.

الهداف التاريخ لبطولة الدوري السعودي التي انطلقت موسم 1974-1975 هو اللاعب ماجد عبد الله لاعب النصر السابق برصيد 180 هدف، ويليه العديد من اللاعبين الذين اعتزلوا جميعا كرة القدم فيما عدا لاعب وحيد متواجد حاليا ويواصل صناعة التاريخ في البطولة هو السوري عمر السومة لاعب الأهلي الحالي الممتلك 123 هدف قابلين للزيادة، بينما هداف الدوري السعودي الموسم الماضي كان المغربي عبد الرازق حمد الله بتسجيله 29 هدف بفارق هدفين عن جوميز لاعب الهلال الذي سجل 25 هدف.

ترتيب أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري السعودي

أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري السعودي الموسم الحالي هو اللاعب عبد الله الحمدان لاعب الهلال بصناعته ثمانية أهداف، وتلاه كلا من سعد بقير لاعب أبها بصناعته سبع أهداف متساويا مع لاعب الباطن يوسف الجبلي.

الموسم الماضي كان أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري السعودي الموسم الماضي 2019-2020 هو يوسف الجبلي لاعب الباطن بصناعته وقتها 12 هدف، وتلاه المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر بصناعته 11 هدف.