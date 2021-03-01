نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وريال سو سيداد في الدوري والقناة الناقلة ومعلق اللقاء والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ريال مدريد اليوم وريال سوسيداد الليلة في الدوري الإسباني، والتي يستضيفها ملعب الريال “الفريدو دي ستيفانو” في أطار مباريات الجولة 25 من الليجا، والتي تنقل عبر قناة بي إن HD 1 يبحث الريال عن الفوز للاستمرار في المنافسة مع أتليتكو مدريد وبرشلونة أصحاب المركزيين الأول والثاني، ويسير الريال بصورة جيدة في الدوري الإسباني في الفترة الأخيرة حيث حقق أربع انتصارات متتالية بالإضافة إلي الفوز على أتالانتا في الدور أل 32 بهدف نظيف في مباراة الذهاب، بينما منافسه تعثر وربياً بالخسارة الكبيرة 4 صفر من مانشستر يونايتد، ولكنه في الدوري يسير بصورة جيدة فهو حقق الفوز في أخر 3 مباريات، وفيما يلي الموعد والقناة الناقلة.

موعد مباراة ريال مدريد اليوم وريال سوسيداد والقناة الناقلة

تلعب المباراة اليوم الاثنين الموافق 2021/03/01، في تمام الساعة 22.00 بتوقيت القاهرة، 23.00 بتوقيت مكة المكرمة، 24.00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت HD 1.

ترتيب جدول الدوري الإسباني قبل المباراة اليوم

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 24 18 4 2 14 16:47 31 58 2 برشلونة 25 16 5 4 13 22:55 33 53 3 ريال مدريد 24 16 4 4 14 19:42 23 52 4 إشبيلية 24 15 3 6 14 18:34 16 48 5 ريال سوسييداد 24 11 8 5 14 20:41 21 41 6 ريال بيتيس 25 12 3 10 13 38:33 -5 39 7 فياريال 25 8 13 4 13 27:33 6 37 8 غرناطة 25 9 6 10 13 42:31 -11 33 9 ليفانتي 25 7 11 7 13 34:35 1 32 10 أتلتيك بيلباو 24 8 6 10 14 28:34 6 30 11 سيلتا فيغو 25 7 9 9 13 37:30 -7 30 12 أوساسونا 25 7 7 11 13 33:23 -10 28 13 فالنسيا 25 6 9 10 13 35:30 -5 27 14 خيتافي 25 7 6 12 13 30:20 -10 27 15 قادش 25 6 7 12 13 41:21 -20 25 16 إيبار 25 4 10 11 13 28:20 -8 22 17 بلد الوليد 25 4 10 11 13 36:23 -13 22 18 ديبورتيفو ألافيس 25 5 7 13 13 39:20 -19 22 19 إلتشي 24 4 9 11 14 36:21 -15 21 20 هويسكا 25 3 11 11 13 36:22 -14 20

تاريخ مواجهة الفريقين في الدوري الإسباني

ألتقى ريال مدريد مع ريال سوسيداد في مسابقة الدوري الإسباني في 147 مباراة، كان الفوز من نصيب النادي الملكي ريال مدريد في 83 مباراة، بينما فاز فريق ريال سوسيداد في 26 مباراة وحسم نتيجة التعادل 38 لقاء، سجل لاعبو ريال مدريد في شباك ريال سوسيداد 318 هدف، بينما سجل ريال سوسيداد 180 هدف في شباك النادي الملكي ريال مدريد.

معلق مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

أعلنت أداره مجموعة بي إن سبورت القطرية أن معلق مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، هو المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد اليوم

حراسة المرمى ” تيبو كورتوا”.

خط الدفاع ” لوكاس فاسكيز، رافاييل فاران، ناتشو، ميندي”.

خط الوسط “لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو”.

خط الهجوم ” ماركو أسينسيو، إيسكو، فينسيوس”.

التشكيل المتوقع لريال سوسيداد اليوم

حراسة المرمى ” اليكس روميرو”.

خط الدفاع ” أندوني، روبن أرتينز، آيهان مونوز”.

خط الوسط “مورينو، جيفار، بورتو،أويارزابال، أندير”.

خط الهجوم “الكسندر إسحاق”.

بطاقة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

المباراة : ريال مدريد * ريال سوسيداد. الموعد : الاثنين 2021/03/01 الساعة 22.00 بتوقيت القاهرة، 23.00 بتوقيت مكة. القناة الناقلة : بي إن HD 1. المعلق : حفيظ الدراجي. الملعب : الفريدو دي ستيفانو. المنافسة : الجولة 25 من الليجا الإسبانية.