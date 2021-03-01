أهلي سداب يحصد اللقب رقم 12 وبوشر يحصد الوصافة والسيب في المركز الثالث في نهائي كأس جلالته للهوكي

تغطية – بدر الزدجالي:

تصوير – سعيد البحري:

توج فريق هوكي أهلي سداب بلقب النسخة الخمسين لكأس جلالته للهوكي بعد تغلبه على فريق بوشر 3/صفر في نهائي المسابقة المؤجلة من الموسم الماضي، رعى النهائي بتكليف سام معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الاعلام بحضور صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في اللقاء الذي جرت احداثه مساء أمس على ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

نجح أهلي سداب في الحصول على اللقب رقم 12 في تاريخ المسابقة متساويا مع فريق مسقط بنفس العدد وسعى بوشر في هذا النهائي للحصول على اللقب الأول له بعد ان نجح في الوصول الى المباراة النهائية على حساب فريق صحار فيما تمكن اهلي سداب من الوصول الى المباراة النهائية على حساب فريق السيب وخرج من منافسات النسخة الحالية بطل النسخة الماضية فريق النصر الذي ودع المسابقة باكرا.

في نهاية المباراة قام راعي المناسبة بتتويج اهلي سداب بطلا لكاس جلالته وتسلم بوشر الميداليات الفضية وحصل السيب على المركز الثالث والميداليات البرونزية وحصل حارس فريق بوشر امجد الحسني على جائزة افضل حارس وحصل لاعب صحار المصري احمد محمد على جائزة هداف المسابقة برصيد سبعة اهداف وقد شهدت المسابقة هذا الموسم مشاركة 15 ناديا تم توزيعها على أربع مجموعات منها مشاركة جديدة لعدد من الأندية في هذا المسابقة.

نهائي مثير

جاء اللقاء مثيرا بين الفريقين من خلال أشواط المباراة الأربعة فرض خلالها اهلي سداب سيطرته على اللقاء من واقع الخبرة وامكانيات لاعبيه الكبيرة والتي أهلت الفريق للفوز بهذا اللقاء والظفر بالكأس بعد مستوى كبير قدمه الفريق خلال لقاءات المسابقة شفعت له الحصول على لقب البطولة في وقت لم يتمكن بوشر من تشكيل تلك الخطورة الكبيرة على مرمى اهلي سداب خلال مجريات اللقاء.

في بداية اللقاء كانت السيطرة لصالح فريق اهلي سداب الذي استحوذ على الكرة في اغلب فترات الربع الأول من المباراة الا ان تلك السيطرة لم تسفر عن تسجيل أي هدف من قبل الفريقين، حيث اعتمد اهلي سداب على الناحية الهجومية فيما ظل بوشر في ترتيب صفوف خط الدفاع والذي نجح من المحافظة على شباكه ومن ابرز الفرص التي شهدها الربع الأول محاولة أولى لصالح اهلي سداب عبر اسعد علي الذي حاول التسديد منفردا الا ان حارس بوشر المتألق امجد الحسني نجح في التصدي لها بنجاح بعدها تحرك بوشر بشكل جيد وتمكن من السيطرة على مجريات اللقاء والوصول الى مرمى اهلي سداب وحصل على فرصة عبر اللاعب علي الحسني تدخل حارس اهلي سداب وتصدي لها وقبل نهاية الربع الأول من المباراة يحصل فريق اهلي سداب على ركنية جزائية لم تستغل بالصورة المثالية بعد تسديدة خارج المرمى عبر لاعب اهلي سداب علي الزدجالي.

ومع الربع الثاني من المباراة جاءت الأفضلية لصالح اهلي سداب الذي تمكن مع الدقائق الأولى من الحصول على ركنية جزائية لم يستفد منها وبعدها بدقائق حصل على ركنية جزائية أخرى وهي الثالثة للفريق سعى اللاعبون إلى الاستفادة منها الا ان خط دفاع بوشر كان جيدا وتمكن من التصدي لتسديدة اللاعب راشد الفزاري واستمر ضغط اهلي سداب على ملعب بوشر مما اسفر عن الحصول على ركنية جزائية قبل سبعة دقائق من نهاية الربع الثاني استفاد منها باحراز الهدف الأول عبر اللاعب المحترف يوسف عفان وبعدها بدقيقتين تمكن اهلي سداب من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب اصيل عمار بعد محاورة دفاع بوشر وسدد ضربة قوية في مرمى حارس بوشر وتمكن بعدها بوشر من الحصول على ركنية جزائية لم يستغلها بشكل جيد وبعدها حصل على الركنية الثانية تصدى لها دفاع اهلي سداب بشكل ناجح ليعلن بعدها حكم المباراة نهاية الربع الثاني من المباراة.

وفي الربع الثالث سعى بوشر الى تقليص الفارق مع عدة محاولات لم ينجح خلالها اللاعبون من تخطي دفاع اهلي سداب وبعدها حصل اهلي سداب على ركنية جزائية وهي الخامسة للفريق نجح حارس بوشر في التصدي لها بنجاح بعد تسديدة بالقرب من المرمى.

ومع الربع الرابع والأخير من المباراة كاد اهلي سداب في بدايته تسجيل هدفين محققين نجح في المحاولة الأولى حارس اهلي سداب امجد الحسني في التصدي لتسديدة اللاعب المحترف في صفوف اهلي سداب يوسف عفان الذي سدد كرة قوية امام مرمى بوشر وجاءت الفرصة الثانية لاهلي سداب عبر اللاعب احمد البلوشي الذي سدد كرة قوية نجح دفاع بوشر في التصدي لها بنجاح واستمرت المحاولات من جانب الفريقين وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة تمكن اهلي سداب من احراز الهدف الثالث له بعد تسديدة قوية من اللاعب احمد البلوشي أنهى بها المباراة لصالح فريقه.

السيب يحصد الفضية

حصد فريق هوكي السيب على الميدالية الفضية والمركز الثالث في ختام منافسات كأس جلالته للهوكي وذلك عقب فوزه على فريق صحار في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 4/1 سجل اهداف السيب كل من احمد البلوشي واوس الزدجالي وسليمان النوفلي والمحترف مبشر علي، بينما سجل هدف صحار الوحيد اللاعب مهند المعمري.

طاقم تحكيم اجنبي

أوكلت مهمة إدارة المباراة النهائية لكأس جلالته لكرة القدم طاقم تحكيم هندي والمكون رجو وجاكيب وهو طاقم تحكيم عالمي والحاصل على إدارة 100 مباراة دولية ويحمل الصافرة الذهبية وادار العديد من المباريات الدولية والعالمية في مختلف البطولات وشارك في إدارة هذا اللقاء كذلك طاقم عماني على الطاولة يتكون من خميس البلوشي وصالح علي وعديم الدرمكي قاض وعلي حسين قاض وعوض سعيد.