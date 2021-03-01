استعدادا لـ الترجي.. الزمالك يستأنف تدريباته غدا

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو منح اللاعبين راحة بعد التعادل مع وادي دجلة دون أهداف في مباراة الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا على ملعب النادي استعدادا للقاء الترجي التونسي المقرر له يوم السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى تونس مساء يوم الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة الترجي المرتقبة.