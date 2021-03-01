ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع وادي دجلة

سقط نادي الزمالك في فخ التعادل مع نظيره وادي دجلة، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري المصري.
تعادل الزمالك رفع رصيده للنقطة 30 في صدارة جدول ترتيب الدوري، وتحصل وادي دجلة على النقطة الثامنة ليظل في المركز الثامن عشر.
ونستعرض تباعًا جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد تعادل الزمالك ووادي دجلة
1- الزمالك 30 نقطة
2- الأهلى 24 نقطة
3- مصر المقاصة 23 نقطة
4- المصرى البورسعيدي 22 نقطة
5- انبى 22 نقطة
6- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
7- الجونة 20 نقطة
8- بيراميدز 19 نقطة
9- سموحة 18 نقطة
10- الاتحاد السكندرى 18 نقطة
11- غزل المحلة 17 نقطة
12- أسوان 17 نقطة
13- المقاولون العرب 14 نقطة
14- البنك الأهلى 13 نقطة
15 -طلائع الجيش 12 نقطة
16 -الانتاج الحربى 10 نقاط
17- الاسماعيلى 9 نقاط
18- وادى دجلة 8 نقاط
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