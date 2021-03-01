نداء أخير احذروا غضب الجماهير.. هيثم فاروق: محبط للغاية من لاعبي الزمالك

أعرب هيثم فاروق، نجم نادي الزمالك السابق، عن إحباطه من نتيجة مباراة الزمالك أمام وادي دجلة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، وانتهت بالتعادل السلبي في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على استاد الأهلي we السلام.
وغرد هيثم فاروق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "وادي دجلة وغزل المحلة وأسوان أخذوا من الزمالك 7 نقاط، أداء محبط للغاية من لاعبي الزمالك، وحزين بالنسبة للجماهير الوفية التي تساعد وتدعم، احذروا غضب الجماهير البيضاء، وهذا نداء أخير".
ويتصدر الزمالك، جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق خلالها الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وهُزم في مباراة.
وتألق محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة وتصدى للعديد من محاولات الزمالك بالإضافة إلى ضربة جزاء، ليتسبب في انتهاء لقاء الفريقين بالتعادل (0-0) في لقاء الجولة 14 في الدوري المصري الممتاز.
الزمالك رفع رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة مؤقتاً بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل لو فاز بهم سيتخطى الأبيض بفارق 3 نقاط، بينما رفع دجلة رصيده إلى 8 نقاط فقط ليظل في المركز الأخير في الدوري.
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