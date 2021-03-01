الأداء الجماعي غائب.. فاروق جعفر: حالة لاعبي الزمالك الفنية سيئة

قال فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك السابق، إنه لأول مرة يشاهد لاعبي نادي الزمالك فى هذه الحالة الفنية السيئة عقب التعادل السلبي مع وادي دجلة في إطار الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وأضاف جعفر خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: "لأول مرة أشاهد لاعبي الزمالك في هذه الحالة، وأثناء ركلة الجزاء لا يوجد أي لاعب ليذهب للكرة، الكل ذهب ناحية الجهاز الفني، الزمالك فريق كبير لكن عنصر التفاهم والأداء الجماعي غير متواجد رغم السيطرة والاستحواذ، والأداء غير مستقر والجهاز الفني والتغييرات لم تنجح في حل شفرات اللقاء".
وأكمل: "أحمد فتوح تشعر أنه غير متواجد في الفريق، ويوسف أوباما وسيف الجزيري، وعندما شارك عبد الله جمعة لم يكن في حالته، هناك شىء (مش مظبوط) ويجب على الجهاز الفني أن يتحدث مع اللاعبين، وعلى جايمي باتشيكو أن يفرض كلمته عليهم ويعالج الأخطاء".
وتألق محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة وتصدى للعديد من محاولات الزمالك بالإضافة إلى ضربة جزاء، ليتسبب في انتهاء لقاء الفريقين بالتعادل (0-0) في لقاء الجولة 14 في الدوري المصري الممتاز.
الزمالك رفع رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة مؤقتاً بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل لو فاز بهم سيتخطى الأبيض بفارق 3 نقاط، بينما رفع دجلة رصيده إلى 8 نقاط فقط ليظل في المركز الأخير في الدوري.
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