أول تعليق من مدرب وادي دجلة بعد التعادل مع الزمالك

أكد ماريو سالس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، أن التركيز وراء خروج فريقه بنتيجة إيجابية في لقاء الزمالك في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وشدد على أن تضحية لاعبي فريقه في لقاء اليوم كانت واضحة، وأضاف أن لاعبي فريقه كانوا أذكياء بالحصول على نقطة التعادل في لقاء اليوم أمام فريق كبير بحجم الزمالك.
وشدد على أنه سيبدأ بالبناء على نقطة مباراة الزمالك، وسيعمل على علاج الأخطاء والسلبيات في مباراة اليوم، معربا عن رضاه عن نتيجة لقاء اليوم، مشددا على أنه سعى للجمع بين الأداء الجيد والتركيز في مباراة الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية.
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