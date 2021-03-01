انت الان تتابع تفاصيل خبر لا تفوتك آخر أخبار الأهلي اليوم صفقة جديدة وحسم مستقبل كهربا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نقدم تغطية عن آخر أخبار الأهلي اليوم، وأهم الأخبار التي نطرحها في مقالنا هي أن المدير الفني للنادي الأهلي يحسم مستقبل اللاعب محمود كهربا مع الفريق، واستقرار النادي الأهلي على عوده مهاجمه في الموسم المقبل بعد أن تألق مع فريقه، كل هذا الأخبار وأكثر نذكرها لكم على النحو الآتي:

من أخبار الأهلي اليوم عوده مهاجمه في الموسم المقبل

استقر النادي الأهلي على عودة اللاعب أحمد ياسر ريان بعد أن تألق مع فريق نادي سيراميكا كليوباترا، وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن لجنة كرة القدم بالأهلي المصري استقرت على عوده اللاعب.

آخر تطورات إصابة على معلول مع الأهلي

موقع الأهلي الرسمي كشف عن آخر تطورات إصابة اللاعب على معلول وتعرض اللاعب للإصابة في مباراة نصف نهائي كاس العالم للأندية التي لاعبها فريق الأهلي أمام بايرن ميونيخ، وانتهت المباراة بهدفين دون مقابل لصالح البايرن، وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن على معلول تلقى برنامجه التأهيلي وقد أدى جلسة في صالة النادي.

موسيماني يحسم مستقبل كهربا

قال الإعلامي مهيب عبد الهادي أن المدير الفني للنادي الأهلي حسم موقف اللاعب محمود كهربا وحسب التقارير الصحفية فان إدارة الأهلي ومحمود الخطيب رئيس الأهلي تخطط لإعارة كهربا، وأشارت التقارير موافقة بيتسو موسيماني على إعارة كهربا، كما أوضحت أن إدارة الأهلي قد تتراجع عن الإعارة في حال تألقه مع الفريق.

ضمن أخبار الأهلي: اتحاد الكره يعلن موعد مباراة الأهلي والزمالك

يعتبر هذا الخبر من أهم أخبار الأهلي اليوم حيث حدد اتحاد الكرة موعد لمواجهة النادي الأهلي غريمه التقليدي فريق الزمالك، وحدد الاتحاد المصري أن موعد مباراة الدور الأول اليوم 18 أبريل القادم هو موعد مباراة الأهلي والزمالك ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة، كما تم تحديد موعد مباراة الدور الثاني يوم 10 مايو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

عوده ثنائي النادي الأهلي لتدريبات الفريق

عاد مساء اليوم الجمعة لاعب الأهلي ناصر ماهر، وطاهر محمد طاهر بعد تعافيهم من الإصابة.

يذكر أن آخر مباراة خاضها الأهلي كانت أمام سيمبا التنزاني في دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت نتيجة المباراة بفوز سيمبا بهدف دون رد.