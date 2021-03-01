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محمد سياف - ابو ظبي - تولى بارتوميو رئيس برشلونة السابق رئاسة النادي الإسباني عام 2014 بعد استقالة ساندور روسيل بصورة مؤقتة قبل الفوز بالإنتخابات في عام 2015 وتولى المنصب بصورة رسمية حتى نوفمبر 2020.

أسباب إلقاء القبض على رئيس برشلونة السابق

داهمت الشرطة الكتلونية اليوم الاثنين مقر النادي لبرشلونة الأسباني وقامت باعتقال عدد من إداري النادي وعلى رأسهم رئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

بعد العديد من النتائج الهزيلة في دوري أبطال أوروبا والخروج أمام روما ثم ليفربول والخسارة بعدها مع بايرن ميونخ بنتيجة فارقة 2-8 قام الأعضاء بعمل حملة لسحب الثقة من رئيس النادي.

بعد مرور أسبوعين من بداية حملة سحب الثقة جمعت أكثر من 20 ألف توقيع وهو عدد كبير لإجبار بارتميو على ترك رئاسة النادي وتمت الاستقالة في نوفمبر 2020.

كما أن قرار ميسي الرحيل عن النادي بالمجان في صيف 2020 لعب الدور الأكبر في إصرار الأعضاء على الإطاحة بادارة بارتوميو.

قضية البارسا جيت

تسببت قضية البارسا جيت قي اعتقال رئيس برشلونة السابق، في العام الماضي 2020 كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن إدارة برشلونة اتفقت مع شركة خاصة على إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي للمدح بإدارة برشلونة والدفاع عنها.

وأكدت الإذاعة أن الهدف من وراء تلك الخدعة إلقاء اللوم على اللاعبين وأساطير النادي وعلى رأسهم ميسي وقد امتدت الحملة لتطال زوجات اللاعبين وعائلاتهم.

ورغم خروج ميسي في حوار صحفي وتكذيب الأخبار ولكن استمرت التحقيقات وأكدت تورط بارتوميو في قضية الإهانة للاعبين في برشلونة.

من تم اعتقاله مع بارتوميو

أكدت التقارير الرسمية أن السلطات الكتلونية اعتقلت بارتوميو والمدير السابق خاومي ماسفريروالمدير العام الحالي اوسكار جراو ورئيس الخدمات القانونية للنادي رومان جوميز بونتي.

البيان الذي أصدرته برشلونة اليوم

أصدر نادي برشلونة اليوم بيان رسمي يتضمن التأكيد أن السلطات اقتحمت مقر النادي للتحقيق في قضية التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنهم مع السلطات في كشف كل المؤامرات وتكملة التحقيقات.