سوبر عبد المنصف.. أوسة يكشف عن لقبه الجديد المقرب لقلبه

كشف محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، عن سر تألقه أمام الزمالك، والحفاظ على شباك مرماه نظيفة.

وقال "عبد المنصف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورتس 2"، إن التعب والمجهود في التمرين يظهر في المباريات الهامة، وهذا فضل من الله عليّ، ونتيجة للمجهود المبذول في الفترة الماضية.

وأضاف حارس وادي دجلة، أن منح لقب "سوبر عبد المنصف" شرف كبير له في هذه السن، وبعد المشوار الطويل الذي خاضه مع الساحرة المستديرة.

وتابع "التمرينات القاسية هي التي منحته ردة فعل أسرع نحو الكرة، والخبرات هي الأهم في حراسة المرمى وتنمية وتطوير ردة فعلك لزيادة السرعة وتكنيك الحركة يمنحك تركيزا أقوى".

وأكد أن "حراسة المرمى أهم مركز في الملعب، ولكن التوفيق يكون له عامل كبير لكي تمنح فريقك الطمأنينة في الملعب".