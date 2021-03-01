التصدي لركلات الجزاء "سر".. محمد عبد المنصف: تألقت أمام الـ 3 الكبار

أبدى محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن سعادته بالنتيجة التي انتهت بها المواجهة أمام الزمالك اليوم وهو التعادل السلبي في لقاء شهد تألق منصف وتصديه لركلة جزاء سددها عبد الله جمعة.
وقال منصف في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "كانت مباراة مهمة وكان لا بد أن نحقق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي يمتلك لاعبين رائعين، أداء دجلة في المباريات الماضية لم يكن جيدًا، واليوم خرجنا بنقطة أمام الزمالك وسنبني على ذلك".
وتابع: "أديت بشكل جيد أمام الثلاثة الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز، لأنني أحب اللعب في المباريات ذات المستوى المرتفع، وأكون في قمة تركيزي".
وأكمل: "الحارس الكبير يجب أن تجده في مثل هذه المباريات، والحمد لله أثق في نفسي من خلال الخبرات التي جمعتها، والحمد لله لدي ما يكفي من القوة والأداء لأظهر بهذا الشكل، الأمر لا يتعلق بالسن، ليس معنى أن عمري 44 عامًا أن إمكاناتي تتراجع، لكن هذا يزيدني خبرة، كما أنني أتابع المدرسة الألمانية، ولذلك أنا مختلف وأؤدي بشكل جيد".
واستطرد: "أحب التحدي جدًا ولا أقلق على الفريق في الخروج من هذه المرحلة، لن نستسلم وما زال الوقت طويلًا ولدينا طموح كبير، سأبوح بسر التصدي لركلات الجزاء، وهو التوفيق من عند الله، وسبق وتصديت لركلة جزاء أمام الأهلي".
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