الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل مع سوسيداد في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ريال مدريد وريال سوسيداد، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

أخطر فرص اللقاء أُهدرت عن طريق ماريانو دياز مهاجم الريال في الدقيقة 22، عندما استلم الكرة في منطقة الجزاء، ليقوم بتسديد الكرة لكنها مرت بجوار مرمى سوسيداد، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي



خط الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس -فرانشيسكو إيسكو

خط الهجوم: ماركوس أسينسيو - ماريانو دياز