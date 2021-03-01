تقدم ريال سوسيداد على مضيفه ريال مدريد بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 25 لبطولة الدوري الإسباني. الهدف جاء عن طريق بورتو في الدقيقة 55، بضربة رأسية رائعة، بعد تلقيه كرة عرضية من ناتشو مونريال. وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس -فرانشيسكو إيسكو خط الهجوم: ماركوس أسينسيو - ماريانو دياز

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوسيداد يتقدم على ريال مدريد بهدف في الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.