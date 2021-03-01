كفاية طبطبة ودلع.. طارق يحيى يكشف كواليس تمرد لاعبي الزمالك قبل مباراة دجلة.. تفاصيل

أعرب طارق يحيى، نجم نادي الزمالك الأسبق، عن استيائه الشديد من أداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد التعادل سلبيا أمام وادي دجلة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال يحيى في تصريحاته عبر قناة الزمالك: الزمالك أكبر من أي حد، والتعادل اليوم عقاب من ربنا للاعبين بسبب رفضهم خوض التدريبات نتيجة عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وتابع: فاروق جعفر وعلي خليل بطلوا كورة والزمالك لسه موجود، ولا يصح ما يحدث في نادي الزمالك حاليا ومن يرغب في الرحيل فعليه الرحيل ومن يرفض التوقيع ميوقعش.

وأتم يحيى: نلعب بالناشئين وإيه اللي يحصل هنتعادل وإيه يعني ما إحنا بنتعادل، واللاعب اللي مش عاوز يمضي عشان الفلوس يروح النادي اللي يديه فلوس.

واختتم: "كفاية طبطبة ودلع، دا نادي الزمالك أكبر من أي لاعب ولا بد أن يكون هناك وقفة"، متابعًا: "متضغطوش على أي حد ولا تتحايلوا على حد عشان يكمل ومتضغطوش على الإدارة عشان يجددوا لحد".