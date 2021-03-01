حرب شوارع خلال مباراة بالقسم الثالث في الدقهلية.. فيديو وصور



ألغى الحكم أحمد لطفي المباراة بعدما تم الاعتداء عليه من قبل لاعبي فريق بدواي بسبب عدم احتسابه ضربه جزاء في الدقائق الأخيرة. وكان فريق منية سمنود متقدم بنتيجة هدفين مقابل هدف. شهدت محافظة الدقهلية خلافات حادة أدت إلى الاعتداء على الحكم وأعضاء التحكيم خلال مباراة منية سمنود أمام بدواي التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة التاسعة لكرة القدم بدوري القسم الثالث.

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