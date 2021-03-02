إيفرتون يفوز على ساوثهمبتون بهدف نظيف في البريميرليج

فاز فريق إيفرتون على نظيره ساوثهمبتون بهدف دون مقابل، في الجولة 26 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
هدف المباراة الوحيد أحرزه البرازيلي ريتشارلسون بعد تلقيه تمريرة رائعة من سيجردسون في الدقيقة التاسعة.
وكان كين مدافع إيفرتون قد سجل هدفًا آخرًا لفريقه قبل نهاية الشوط الاول لكن تم إلغائه بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إيفرتون للنقطة 43 في المركز السابع، وتوقف رصيد ساوثهمبتون عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.
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