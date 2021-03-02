أكد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أن الفريق الأول يقدم كل ما لديه من أجل المنافسة على جميع البطولات.

وقال عبد الناصر محمد، في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، حلمي طولان المدير الفني للفريق كان يتابع اللقاء أمام الاتحاد لحظة بلحظة من داخل غرفة العزل، ولديه خبرة فنية على أعلى مستوى. وعن تألق رامي صبري، لاعب الفريق، قال مدير الكرة بنادي إنبي "رفضنا بيع رامي للأهلي منذ موسمين، ولديه كافة الصلاحيات داخل الفريق". وتابع "خاطبنا اتحاد الكرة لتأجيل لقاء طلائع الجيش، وفي حالة عدم الرد سنقوم بعمل المسحات على حسابنا رغم عدم توافر الموارد المالية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنبي: رفضنا التفريط في رامي صبري للأهلي ونأمل في تأجيل لقاء الطلائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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