محمد عبدالمنصف: تألقي أمام الزمالك ليس مصادفة وأتمنى العودة للمنتخب.. فيديو

قال محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة، إنه سعيد بالمستوى اللافت للنظر الذي قدمه أمام الزمالك، مساء الإثنين، بالدوري.

وأضاف محمد عبدالمنصف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" تألقي أمام الزمالك ليس مصادفة، بل جاء بالكفاح والعرق والعمل الشاق خارج الملعب".

وواصل :" أعمل على معالجة أخطائي باستمرار وتطوير إمكانياتي، وأقدم مباريات مميزة هذا الموسم، واعتدت الظهور بشكل رائع أمام الفرق الكبيرة مثلما حدث مع الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وأكمل:" أحرص دائما على بذل أقصى جهد بعيدا عن عامل السن، لا أبحث عن تحقيق أرقام قياسية، لكن لدي رسالة وهو حلم أرغب في تحقيقهما".

وأكد :" ظلمت كثيرا في عدم انضمامي للمنتخب خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد رحيلي عن الزمالك، وأتمنى العودة لصفوف المنتخب من جديد"، مضيفا :" أسعى لذلك بكل قوة، وهناك الكثير من الأصوات التي تطالب أيضا بذلك".

وشدد: "وضعت بندا في عقدي مع وادي دجلة بزيادة قيمة عقدي في حال عودتي للمنتخب".