الزمالك: الوضع غريب..ورحيل مصطفى محمد ليس سبب العقم التهديفي

أكد عصام سالم المتحدث الإعلامي لنادى الزمالك عدم قدرة الأندية قيمة مسحات كورونا قبل المباراة وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء إجرائها علي نفقته . وأضاف عصام سالم خلال تصريحات تلفيزيونية : الأندية لاتستطيع اجراء مسحات كورونا في ظل غياب الموارد المالية أتمنى أن يعيد الاتحاد قراره في إلغائها . وأكمل : لسنا سعداء بأداء ونتيجة الزمالك أمس أمام وادي دجلة ، على اللاعبين تحمل المسؤولية والعودة للانتصارات للمنافسه علي صدارة جدول الترتيب بعد فقدان عدد كبير من النقاط الفترة الماضية . وأوضح : المنافسة على البطولات الكبرى لا تتحمل الإخفاق أو التعادلات ، الفرق الكبيرة عليها الحفاظ على النقاط وليس إهدارها ، الوضع غريب في الزمالك ولابد من وقفة لتصحيح الأخطاء ، الزمالك لم يسجل في 3 مباريات والمشكلة ليست في مصطفى محمد واختتم المتحدث بإسم نادى الزمالك تصريحاته قائلا : إهدار الفرص السهلة أزمة الزمالك الحالية لابد من علاج الأخطاء الفنية وتصحيح المسار.

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