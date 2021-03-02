محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزيأسدل الستار مساء الإثنين على الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يزال النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، رغم عدم تسجيله أهداف خلال مواجهة مضيفه شيفيلد يونايتد التي أقيمت الأحد، على ملعب "برامول لين".وينفرد محمد صلاح بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا في الموسم الحالي، وجاء آخر أهدافه ضد ليستر سيتى في الجولة الـ24 من البريميرليج.

ويتفوق محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي على النجم البرتغالى برونو فيرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثانى برصيد 15 هدفا، يليه في المركز الثالث نجم توتنهام ت هارى كين برصيد 14 هدف،

ثم في المركز الرابع كل من: الكوري الجنوبي هيونج مين سون بالإضافة إلى دومينيك كالفيرت-لوين، مهاجم إيفرتون، وباتريك بامفورد نجم ليدز يونايتد برصيد 13 هدفًا لكل منهم.

ويحتل جيمى فاردى مهاجم ليستر سيتي، المركز السابع بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدفا، متفوقا بفارق هدف وحيد عن الألماني إلكاي جوندوجان، نجم مانشستر سيتي، صاحب المركز الثامن برصيد 11 هدفا.

وواصل فريق مانشستر سيتى صدارته لجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعد انتهاء مباريات الجولة وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 62 ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما خطف فوزا ثمينا على حساب وست هام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "الاتحاد"، ظهر السبت.

(اليوم السابع)

