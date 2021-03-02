عبدالمنصف: الشناوي رقم 1.. وأبو جبل منافسي في مصر

أكد محمد عبد المنصف حارس مرمي فريق وادي دجلة، أن محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي الأفضل في مصر ولا يوجد منافس له .

وأضاف عبد المنصف في تصريحات تلفزيونية : الشناوي رقم واحد في مصر ويبتعد كثيرا عن اقرب منافسيه ، وانا انافس ابوجبل علي ثاني افضل حارس في مصر .

وأكمل : جنش حارس قوي ومع العودة للمباريات سيفرض نفسه كأساسي في الزمالك ، يسعى للعودة لمنتخب مصر لأن ذلك سيساعدني في الحصول علي قيمة عقدي كاملا مع وادي دجلة .

واختتم محمد عبدالمنصف تصريحاته: في المستقبل سأعود للزمالك لكن في منصب إداري .