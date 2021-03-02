انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وتشيلسى بالدورى الانجليزى موسم 2020/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نعرض عليكم موعد مباراة ليفربول وتشيلسى، بالدورى الانجليزي الممتاز أحد مباريات الأسبوع التاسع والعشرين، وتعتبر هذه المباراة منافسة قوية بين أصحاب المركز الخامس والمركز السادس، حيث يتواجد نادى تشيلسى بالمركز الخامس برصيد 44 نقطة، بينما الريدز بالمركز السادس برصيد 41 نقطة، ويسعى صلاح ورفاقه لعودة سلسلة الانتصارات من جديد والتقدم قليل نحو المربع الذهبى .

ينتظر جميع عشاق الدورى الانجليزي، موعد مباراة ليفربول وتشيلسى بالاسبوع التاسع والعشرين .

وتقام المباراة يوم الخميس 4 مارس 2021 فى تمام الساعة 10:15 مساءاً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية .

ترتيب الفريقين

قبل موعد مباراة ليفربول وتشيلسى، نعرض عليكم ترتيب الفريقين بالدورى الانجليزى، فى مقارنة بين الفريقين :

إحصائيات اللاعبين:

نعرض عليكم إحصائيات لاعبي الفريقين، قبل مباراة ليفربول وتشيلسى، من حيث هداف كل فريق، والاكثر صناعة للاهداف :

الاهداف :

يتصدر النجم المصرى محمد صلاح ترتيب هدافى الدورى الانجليزي وفريق ليفربول، برصيد 17 هدف، بينما هداف فريق تشيلسى تامي إبراهام برصيد 6 أهداف .

أبرز مباريات الفريقين

قبل مباراة ليفربول وتشيلسى، نعرض عليكم أهم وأبرز لقاءات الفريقين :

الدورى الانجليزي 20 سبتمبر2020 (ليفربول 2 – تشيلسى 0 ) .

(ليفربول 2 – تشيلسى 0 ) . الدورى الانجليزي 22 يوليه 2020 (ليفربول 5 – تشيلسى 3 ) .

(ليفربول 5 – تشيلسى 3 ) . كأس الاتحاد الانجليزي 3 مارس 2020 (تشيلسى 2 – ليفربول 0 ) .

أخبار ما قبل المباراة :

نعرض عليكم اخر اخبار الفريقين قبل مباراة ليفربول وتشيلسى، وإستعدادات الفريقين للمباراة :