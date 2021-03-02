تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي، منافسه وولفرهامبتون، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء علي ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز " البريميرليج" . ويسعي فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا لمواصلة سجل الانتصارات وصدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي لنزع اللقب الذي حققه ليفربول الموسم الماضي . ومن الكتوقع ان يبدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل كالتالي : حراسة المرمى : إيدرسون الدفاع : روبن دياز - جون ستونز - زينتشينكو - كانسيلو الوسط : جوندوجان - رودريجو - دي بروين الهجوم : فودين - بيرناردو سيلفا - رحيم ستيرلينج ويحاول فريق ولفرهامبتون لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي وتعويض نزيف النقاط الذي لاحقه منذ بداية الموسم . ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 62 نقطة بينما جاء فريق ولفرهامبتون في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة .

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