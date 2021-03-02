انت الان تتابع تفاصيل خبر نادى شالكه الألمانى يعلن إقالة مدرب الزمالك السابق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن نادى شالكه الألماني، أمس الأحد الماضي إقالة مدرب الزمالك السابق السويسرى كريستيان جروس وبعض من المسئولين الاخرين.

وكان نادى شالكه قد تلقى هزيمة شديدة، وذلك على ملعب شتوتجارت بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، أمس السبت الماضي، وكان الأسبوع الذي يسبقه تلقى هزيمة اخرى أمام فريق بروسيا دورتموند بنتيجة أربعة أهداف نظيفة دون رد، فى سلسلة هزائم لمدرب الفريق جروس .

وذكرت مصادر إعلامية عن مطالبة بعض لاعبى الفريق، مسئولي نادى شالكه بضرورة تغيير المدير الفنى للفريق كريستيان جروس، وبالفعل بعد سلسلة الهزائم الأخيرة التى تلقاها الفريق، الأمر الذى أدى إلي إقالة المدير الفنى، بعد أن أصبح النادى بالمركز الأخير بالدوري الألماني، كما تم إقالة يوخين شنايدر المدير الرياضي للفريق، ومديرالفريق ساشا رايتر، ومدرب اللياقة البدنية فيرنير ليوثارد .

وأصدر نادى شالكه قرار إضافى، وهو تعيين بيتر كانيبل رئيس أكاديمية كرة القدم بالنادي، فى منصب المدير الرياضي للفريق، بشكل مؤقت حتى يتم إختيار مدير فني جديد، خليفة لمدرب الزمالك السابق جروس .

وقال المتحدث الرسمي بأسم نادى شالكه، أن رئيس المجلس الإشرافى ينز بوشتا فى بيان له “أن القرارات الأخيرة التى تم إتخاذها لمصلحة الفريق، بعد المباريات المخيبة الأخيرة أما بروسيا دورتموند وشتوتجارت، بالإضافة إلي التفكير فى الفريق بشكل مستقبلى، وأنه يثق فى لاعبى الفريق بخوض المباريات المتبقية حتى نهاية الموسم بأقصى طاقة ممكن، ويعتبر هذا وعد من جميع لاعبى الفريق للجماهير .