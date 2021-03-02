الاستبعاد الأقرب.. شرط جديد من البدري لضم عبد الله السعيد لمنتخب مصر

استقر حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على عدم استدعاء عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، خلال معسكر الفراعنة المقرر إقامته فى شهر مارس الجارى لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية، وذلك حال استمرار ابتعاده عن المشاركة مع فريقه بسبب الإصابة.

ويشترط البدري عودة عبد الله السعيد للمشاركة مع فرقته من أجل ضمه للمنتخب، وفى حال استمرار غيابه فلن يكون له دور مع المنتخب فى المعسكر المقبل.

ويستمر غياب عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، عن المشاركة مع فريقه فى المباريات بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة القوية التى لحقت به.

وتأكد غياب عبد الله السعيد، نجم بيراميدز، عن مواجهة المصري المقرر إقامتها اليوم، الثلاثاء، بملعب برج العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وينفذ عبد الله السعيد الآن برنامجا تأهيليا خاصا به من أجل العودة من جديد للمشاركة فى المباريات بعد غياب طويل بسبب الإصابة العضلية التى لحقت به وأدت إلى تغيبه عن الفريق طوال الفترات الماضية.

وأصبحت فرص السعيد فى الانضمام للمنتخب صعبة حال استمرار غيابه عن المشاركة فى مباريات فريقه فى ظل قناعات البدري بأهمية أن يكون اللاعب جاهزا بشكل تام قبل الانضمام للمنتخب.